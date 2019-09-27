СМИ: Мощные станции зарядки электромобилей lonity в Литве будут запущены в следующем году

Немецкая lonity GmbH, созданная производителями автомобилей BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Co., Volkswagen Group и Porsche AG, ещё в этом году начнёт установку трёх первых сверхмощных станций зарядки электромобилей на автозаправочных станциях Circle K в Литве, сообщает деловое издание Verslo zinios.
Atidaroma pirmoji Lietuvoje greito įkrovimo stotelė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Ян Хауген-Иле, глава компании для Северной Европы, заявил газете, что одна или две первые установки lonity в Литве будут построены этой осенью, но придётся ждать не менее "полугода", пока они будут подключены к сети, а посему предоставление услуг намечено на конец 2020 года.

Для проведения технического обслуживания и ремонта установок ещё не был выбран ни один подрядчик.

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