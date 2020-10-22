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Министерство коммуникаций и транспорта Литвы рассматривает возможность создания вместе с частным инвестором национальных авиалиний, сообщил телеканал LRT.
Vilniaus oro uosto VIP terminalas ir konferencijų centras
Vilniaus oro uosto VIP terminalas ir konferencijų centras
© Vilniaus oro uostas

Авиалинии предусмотрены в Плане ДНК будущей экономики, они будут учреждаться за счет заимствованных средств, предусматривается, что для этого потребуется 36 млн евро.

"Это не перевозчик, это будет компания по организации рейсов, которая будет обеспечивать основную цель – не обладание самолетами, а наличие подходящих маршрутов, подходящих рейсов, направлений", – сказал в интервью телеканалу вице-министр транспорта Владислав Кондратович.

Одним из возможных вариантов, по его словам, может быть деятельность с отдельным партнером, у которого бы были самолеты, персонал и система распространения билетов. Окончательно эту идею еще должно одобрить правительство.

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