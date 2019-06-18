Одна из крупнейших в мире компаний круизных лайнеров Meyer Werft инвестирует в дочернее предприятие в Литве. На нем планируется производить трубопроводы для круизных лайнеров, которые строят в Германии и Финляндии, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
Директор другой контролируемой Meyer Werft компании MS Maritime Гедре Буткявичюте утверждает, что новое предприятие MS Tubes уже учреждено, а производство на нем должно стартовать в июле следующего года.
MS Maritime производит стенки и потолки для кабин круизных судов.
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