Одна из крупнейших в мире компаний круизных лайнеров Meyer Werft инвестирует в дочернее предприятие в Литве. На нем планируется производить трубопроводы для круизных лайнеров, которые строят в Германии и Финляндии, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Директор другой контролируемой Meyer Werft компании MS Maritime Гедре Буткявичюте утверждает, что новое предприятие MS Tubes уже учреждено, а производство на нем должно стартовать в июле следующего года.

MS Maritime производит стенки и потолки для кабин круизных судов.

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