Согласно опубликованным национальным транслятором данным, связи Симоненкова (формально акции принадлежат его жене) и его окружения через бывших офицеров и агентов КГБ ведут напрямую к среде Владимира Путина и находящимся под санкциями США российским олигархам. В Литве Sigmen беспрепятственно участвует в государственных закупках и других сделках.
Стратегическая цель Sigmen - миллиардный европейский проект Rail Baltica, утверждает LRT.
По данным LRT, специальная правительственная комиссия, которая проверяет сделки литовских стратегических компаний, не занималась расследованием сделок с российским металлургическим холдингом Evraz и представителем испанского завода ArcelorMittal (компанией Sigmen), которая является одним из крупнейших поставщиков рельсов для российской колеи в регионе.
В феврале этого года ЛЖД подписала контракт с Sigmen на поставку рельсов стоимостью 11,5 млн евро, и ещё в этом году собирается приобрести рельсов на 36 млн евро.
По данным Службы государственных закупок, компания ЛЖД до настоящего времени выплатила латвийской компании почти 50 млн евро. Сделки с Sigmen также совершали и дочерние предприятия ЛЖД: в 2017-м Центр строительства железных дорог (Gelezinkelio tiesimo centras) приобрёл у Sigmen товаров на сумму около 4,6 млн евро, а в 2011–2016 годах покупки предприятий LG достигали 85 млн евро.
По данным источников LRT, клиентами Sigmen являются также коммерческие предприятия, которые выигрывают конкурсы ЛЖД и дочерних компаний.
Симоненков служил в латвийском КГБ вместе с Евгением Ролдугиным, который учился в школе КГБ с президентом России В.Путиным и является братом Сергея Ролдугина, его ближайшего друга.
В Латвии Симоненков начал свой бизнес с Skonto, предприятия, основанного кадровым сотрудником КГБ. До 2008 года он управлял Multibanka, который в 2005 году подпал под санкции США за отмывание денег.
До 2016 года Симоненков имел совместные предприятия с Сергеем Носовым, который является членом консультативного органа Государственного совета при Путине и губернатором Магаданской области.
Минтранспорта и коммуникаций Литвы обратилось в ДГБ относительно Sigmen
Министерство транспорта и коммуникаций Литвы в ответ на сообщения СМИ о потенциальных угрозах деятельности ЛЖД (Литовские железные дороги) попросило Департамент государственной безопасности (ДГБ) сотрудничать в оценке потенциальных угроз и рисков в сделках компании, связанных с национальной безопасностью.
"Любая информация о потенциальных рисках в стратегической компании воспринимается очень серьёзно. Мы надеемся, что ДГБ поможет нам объективно оценить ситуацию и управлять потенциальными рисками на Литовских железных дорогах. Министерство и компания заинтересованы в ясности ситуации", - заявил министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис в сообщении для печати.
Как указано в пресс-релизе, министерство до сего времени не располагало данными, позволяющими увидеть риски, связанные со сделками, совершаемыми латвийской компанией Sigmen и ЛЖД.
Акционером стратегической акционерной компании ЛЖД является государство, а управление акциями осуществляет Министерство транспорта и коммуникаций.
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