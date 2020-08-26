СМИ: Литва вышла из договора с BRELL о резервах – не будет предоставлять их БелАЭС

После запуска БелАЭС это позволит не оказывать услуг по предоставлению резервов Беларуси, однако одновременно и Литва лишается помощи резервами от стран BRELL, пишет новостной портал 15min.lt.
Электропередающая компания Litgrid сообщает, что нашла способ обеспечить помощь другим способом - через Швецию и Польшу.
После запуска БелАЭС в случае ее отключения Беларусь могла бы просить Литву об оказании услуги аварийного резерва и Литва должна была бы включить Круонисскую ГАЭС.
Чтобы этого не случилось, Литва в июле разослала операторам стран BRELL извещение о выходе из договора об аварийном резерве, сообщил порталу 15min.lt директор Департамента управления системой компании Litgrid Гедрюс Радвила.
Решение будет осуществляться со следующего года - Литва не будет поставлять резерв в объеме 100 мегаватт странам BRELL, также не получить резерва в 400 мегаватт от Латвии, Эстонии, России и Беларуси.
Договор об аварийных резервах обязывает страны электрокольца BRELL иметь свободные мощности в размере 100 мега-ватт и активировать их в аварийных ситуациях
Компания Litgrid сообщила, что в августе установили объемы системных услуг на 2021 год. Первый раз в этом ежегодном плане не предусмотрены 400 мегаватт резерва.
Компания Litgrid также сообщила, что согласно законам ЕС и принципам в синхронной зоне европейских сетей операторы могут оказывать помощь без предварительной резервации. Литва может получить помощь от Швеции и Польши.
Также Литва может оказывать помощь уже не в формате BRELL, и компания Ligrid уже подготовила такие предложения Латвии и Эстонии.
Однако Литва поможет странам BRELL в случае отключения в системе более 4 тыс мегаватт производства. В таком случае должны будут включиться все электростанции Литвы и других стран для восполнения дефицита.
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