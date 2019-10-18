Литовские переработчики молока утверждают, что уже успели ощутить влияние повышающихся с пятницы таможенных сборов на продукты, экспортируемые из Евросоюза в США, сообщил портал lrt.lt.
© DELFI / Domantas Pipas

Глава компании Pieno centro, объединяющей три крупнейших переработчика молока, Эгидиюс Симонис, только по причине повышения таможенных сборов у переработчиков возникают сразу две проблемы: литовские производители, пререботчики молока не смогут ввозить один из основных экспортных продуктов – сыры и другие крупные страны ЕС не смогут ввозить свою продукцию, именно сыры.

"Автоматические они останутся в Европе, должны быть проданы в других странах или производство сыров придется сократить, переключиться на другие продукты", – утверждает Э. Симонис.

Он обращает внимание на то, что в ЕС останется достаточно большое количество молочных продуктов, поскольку особо много сыров в США экспортировали и Голландия, Дания, Франция, Италия, Ирландия. По оценкам Э. Симониса, другие рынки, например Китай или Япония, как правило не способны принять такого большого количества молочных продуктов.

Статьи по теме:

Знаменитый молочник продал коров: надо признать, что мы проиграли полякам (80)

"В течение последних 10 лет я готовил молодежь себе на...

Транспортным компаниям придется повышать зарплаты или платить больше налогов (6)

Может статься, что транспортным компаниям в следующем...

Кооператив придумал способ выживания – купили молоковозы, чтобы экспортировать молоко (9)

Компании и кооперативы могут получить значительную...

Бизнес

Литва почти за 300 млн евро закупит шесть вертолетов США Black Hawk

Руководство Министерства обороны Литвы решило...

СМИ: литовские молочники уже ощущают влияние таможенных пошлин США на экспорт ЕС (5)

Литовские переработчики молока утверждают, что уже...

В Клайпеду прибывает небольшой груз газа "Новатэка" (2)

В пятницу в Клайпеду должна прибыть новая небольшая...

Какое жилье и по какой цене покупают жители столицы Литвы

На рынке недвижимости уже в течение некоторого...

ACEA: рост продаж новых автомобилей в Литве – самый высокий в ЕС (6)

За девять месяцев этого года рост продаж новых...

TOP новостей

Arnas Mazėtis Skirmantas Malinauskas Nerijus Mačiulis

Экономист: после уплаты всех налогов представители среднего класса в Литве окажутся на грани нищеты (16)

"Представители среднего класса в Литве, получающие...

За что "Содра" может не выплатить больничный и даже попросить вернуть деньги (9)

В Литве распространяются слухи будто Фонд...

Женщина, которая с автомобилем выпала из многоэтажной стоянки в Вильнюсе, требует закрыть стоянку (2)

Представители женщины, которая с автомобилем выпала из...

За сокрытие информации о курящих на балконах владельцам квартир в Литве будет грозить штраф 150 евро? (1)

Парламент Литвы обсуждал предложение в связи с...

Какое жилье и по какой цене покупают жители столицы Литвы

На рынке недвижимости уже в течение некоторого...