Глава компании Pieno centro, объединяющей три крупнейших переработчика молока, Эгидиюс Симонис, только по причине повышения таможенных сборов у переработчиков возникают сразу две проблемы: литовские производители, пререботчики молока не смогут ввозить один из основных экспортных продуктов – сыры и другие крупные страны ЕС не смогут ввозить свою продукцию, именно сыры.
"Автоматические они останутся в Европе, должны быть проданы в других странах или производство сыров придется сократить, переключиться на другие продукты", – утверждает Э. Симонис.
Он обращает внимание на то, что в ЕС останется достаточно большое количество молочных продуктов, поскольку особо много сыров в США экспортировали и Голландия, Дания, Франция, Италия, Ирландия. По оценкам Э. Симониса, другие рынки, например Китай или Япония, как правило не способны принять такого большого количества молочных продуктов.
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