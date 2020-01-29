СМИ: литовская сеть кафе Caffeine будет расширяться в Скандинавии

Как отметил глава Reitan Convenience Lietuva Вигинтас Бартасявичюс, без тыла акционера скандинавского происхождения было бы сложно выйти на зарубежные рынки. По его словам, Caffeine действует и в одной из больниц норвежской столицы Осло, в этом городе она планирует расширение.

В интервью изданию В. Бартасявичюс подтвердил, что сделка по продаже компании-оператора кофеен Keturi kambariai полностью завершена, оплата акций состоялась.

BNS напоминает, что Reitan Convenience в Литве принадлежат сети киосков по продаже печати и мелких товаров Narvesen и Lietuvos spauda.