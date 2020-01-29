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Действующая в Балтийских странах литовская сеть кофеен Caffeine, которую в прошлом году приобрела норвежская компания Reitan Convenience, начнет действовать в аэропорту датской столицы Копенгагена, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
СМИ: литовская сеть кафе Caffeine будет расширяться в Скандинавии
© DELFI / Domantas Pipas

Как отметил глава Reitan Convenience Lietuva Вигинтас Бартасявичюс, без тыла акционера скандинавского происхождения было бы сложно выйти на зарубежные рынки. По его словам, Caffeine действует и в одной из больниц норвежской столицы Осло, в этом городе она планирует расширение.

В интервью изданию В. Бартасявичюс подтвердил, что сделка по продаже компании-оператора кофеен Keturi kambariai полностью завершена, оплата акций состоялась.

BNS напоминает, что Reitan Convenience в Литве принадлежат сети киосков по продаже печати и мелких товаров Narvesen и Lietuvos spauda.

ru.DELFI.lt
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