Как сообщает AST, чтобы своевременно смягчить риск вероятного уменьшения потока электроэнергии или негативных колебаний тарифов, правительство Латвии постановило, что после прекращения Литвой торговли электроэнергией с Белоруссией эта торговля будет осуществляться через латвийскую границу. AST утверждает, что Латвия консультировалась по поводу этого решения с Литвой, Эстонией и Еврокомиссией(ЕК).
Литовский оператор передающей системы Litgrid утверждает, что согласования с Латвией не было, хотя консультации имели место.
Сейчас торговля электроэнергией между странами Балтии и третьими странами осуществляется только через литовско-белорусскую границу.
Бывший министр энергетики Арвидас Секмокас сказал порталу, что электроэнергия с БелАЭС будет поступать и в Литву, только сделки будут заключать латыши.
Глава парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию Виргилиюс Подярис признает, что новости из Латвии вызывают обеспокоенность и, по всей вероятности, это откроет рынок для электричества в БелАЭС.
Некоторое время назад Литва законодательно запретила покупать электроэнергию с БелАЭС.
Как писало агентство BNS, другая латвийская компания Spectrum Baltic намерена импортировать в Литву электроэнергию из Калининградской области и уже получила соответствующее разрешение. У компании есть предварительный необязывающий договор купли-продажи электроэнергии с учрежденной российским концерном "Росэнергоатом" компанией по торговле электроэнергией "Балтийская АЭС".
Как утверждает 15min.lt, "Балтийская АЭС" может продавать электроэнергию, выработанную как в Калининградской области, так и в других местах – достаточно пропускной способности из Калининградской области в Литву.
У Spectrum Baltic уже есть выданное в июне разрешение импортировать электроэнергию в Литву из Белоруссии. Предприятие обещало до конца сентября прокомментировать BNS, намерено ли оно импортировать электричество с БелАЭС.
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