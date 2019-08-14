Как сообщает AST, чтобы своевременно смягчить риск вероятного уменьшения потока электроэнергии или негативных колебаний тарифов, правительство Латвии постановило, что после прекращения Литвой торговли электроэнергией с Белоруссией эта торговля будет осуществляться через латвийскую границу. AST утверждает, что Латвия консультировалась по поводу этого решения с Литвой, Эстонией и Еврокомиссией(ЕК).

Литовский оператор передающей системы Litgrid утверждает, что согласования с Латвией не было, хотя консультации имели место.

Сейчас торговля электроэнергией между странами Балтии и третьими странами осуществляется только через литовско-белорусскую границу.

Бывший министр энергетики Арвидас Секмокас сказал порталу, что электроэнергия с БелАЭС будет поступать и в Литву, только сделки будут заключать латыши.

Глава парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию Виргилиюс Подярис признает, что новости из Латвии вызывают обеспокоенность и, по всей вероятности, это откроет рынок для электричества в БелАЭС.

Некоторое время назад Литва законодательно запретила покупать электроэнергию с БелАЭС.

Как писало агентство BNS, другая латвийская компания Spectrum Baltic намерена импортировать в Литву электроэнергию из Калининградской области и уже получила соответствующее разрешение. У компании есть предварительный необязывающий договор купли-продажи электроэнергии с учрежденной российским концерном "Росэнергоатом" компанией по торговле электроэнергией "Балтийская АЭС".

Как утверждает 15min.lt, "Балтийская АЭС" может продавать электроэнергию, выработанную как в Калининградской области, так и в других местах – достаточно пропускной способности из Калининградской области в Литву.

У Spectrum Baltic уже есть выданное в июне разрешение импортировать электроэнергию в Литву из Белоруссии. Предприятие обещало до конца сентября прокомментировать BNS, намерено ли оно импортировать электричество с БелАЭС.