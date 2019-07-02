Государственные Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) покупают самоходный диагностический автомобиль, в технической спецификации которого указано, что он должен быть совместим с российской спутниковой навигационной системой Glonass, сообщает портал delfi.lt.
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В то время как эксперты предупреждают о потенциальной угрозе национальной безопасности, компания объясняет, что выбор сделан в целях быстрого и точного определения местоположения неисправности, для чего требуется технология, позволяющая приёмникам получать и вычислять местоположение из двух спутниковых сетей - как GPS, так и Glonass.

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Марюс Лауринавичюс, главный аналитик Вильнюсского института политического анализа (VPAI), предупреждает, что любая российская технология, если она используется для сбора данных, может угрожать национальной безопасности.

Председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас сообщил, что 17 июля он планирует провести слушания, на которых будет обсуждаться и данная ситуация, и разбор, существует ли вообще план освобождения от технологической зависимости от России в транспортном секторе.

BNS напоминает, что система Glonass уже попадала в поле зрения литовских политиков. КНБО, который расследовал возможное незаконное воздействие на решения государственных учреждений в 2017 г., обратил внимание на тот факт, что при модернизации системы безопасности на локомотивах Lietuvos gelezinkeliai была установлена использующая Glonass система безопасности "КЛУБ-У" производства Ижевского радиозавода, принадлежащего российскому военно-промышленному комплексу.

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