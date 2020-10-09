СМИ: компания Evolution намерена к 2022 году трудоустроить в Каунасе около тысячи человек

До конца 2021 года компания планирует расшириться в Литве до 1 тыс. человек.

"У нас в Каунасе большие планы, мы вышли на рынок и никуда не намерены уходить", - говорит гендиректор Evolution для Латвии, Литвы, Румынии, Мальты, Бельгии и Испании Олеся Иванова.