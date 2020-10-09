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Лидер в области решений информационных технологий (ИТ) для интернет-игр, шведская компания Evolution сообщает, что в конце октября откроет в Каунасе уже 16-й офис, в нем до конца года намечается трудоустроить более 150 человек, сообщает портал kaunas.kasvyksta.lt.
СМИ: компания Evolution намерена к 2022 году трудоустроить в Каунасе около тысячи человек
© Organizacijos nuotr.

До конца 2021 года компания планирует расшириться в Литве до 1 тыс. человек.

"У нас в Каунасе большие планы, мы вышли на рынок и никуда не намерены уходить", - говорит гендиректор Evolution для Латвии, Литвы, Румынии, Мальты, Бельгии и Испании Олеся Иванова.

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