"Представители литовского предприятия осмотрели земельные участки в Гродно, Лиде и Сморгони - они выбирали наиболее подходящее место для производства", - пишет на основании сообщения управляющего СЭЗ "Гродноинвест" портал primepress.by о прошедших 16 апреля переговорах .
О размере возможных инвестиций не сообщается.
Каунасское предприятие Scapa Baltic мягкую мебель, каркасы для кроватей, изголовья, а также шьёт чехлы для матрасов.
СМИ: Каунасская Scapa Baltic планирует построить завод в Беларуси
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