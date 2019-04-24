СМИ: Каунасская Scapa Baltic планирует построить завод в Беларуси

"Представители литовского предприятия осмотрели земельные участки в Гродно, Лиде и Сморгони - они выбирали наиболее подходящее место для производства", - пишет на основании сообщения управляющего СЭЗ "Гродноинвест" портал primepress.by о прошедших 16 апреля переговорах .

О размере возможных инвестиций не сообщается.

Каунасское предприятие Scapa Baltic мягкую мебель, каркасы для кроватей, изголовья, а также шьёт чехлы для матрасов.