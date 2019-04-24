СМИ: Каунасская Scapa Baltic планирует построить завод в Беларуси

Функционирующее в Каунасе предприятие шведского капитала по производству мягкой мебели Scapa Baltic планирует в Гродненской свободной экономической зоне (СЭЗ) построить фабрику. На первом этапе планируется организовать пошив, на втором - производство мягкой мебели, сообщает издание Verslo zinios.
Гродно и окрестности
© Сяржук Гавриленко

"Представители литовского предприятия осмотрели земельные участки в Гродно, Лиде и Сморгони - они выбирали наиболее подходящее место для производства", - пишет на основании сообщения управляющего СЭЗ "Гродноинвест" портал primepress.by о прошедших 16 апреля переговорах .

О размере возможных инвестиций не сообщается.

Каунасское предприятие Scapa Baltic мягкую мебель, каркасы для кроватей, изголовья, а также шьёт чехлы для матрасов.

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