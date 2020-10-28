СМИ: кабели для энергетической системы Литвы поставляет и партнер БелАЭС

По данным портала, компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) в марте этого года заключила сделку более чем на 5 млн евро с литовской компанией Eco sprendimai, которая поставляет кабели "Энергокомплекта".

Член правления управляющего ESO холдинга Ignitis grupe Доминикас Тучкис заявил, что если отклонить участника по причине происхождения продукта, то есть риск судебных разбирательств с участниками конкурса.

"Мы видели, что круг европейских операторов распределения электроэнергии достаточно широк, они закупают продукцию в разных странах, включая и Беларусь", – сказал Д. Тучкус.

Портал утверждает, что масштабы белорусской и российской продукции с 2015 года в закупках ESO растут и сейчас составляют около 30%. "Энергокомплект" находится в списке утвержденных ESO официальных производителей, соответствующих критериям, ее продукцией торгуют многие литовские компании.

BNS напоминает, что Литва является крупнейшим критиком БелАЭС, она готова не закупать электроэнергию с этой станции и в целом блокировать белорусскую электроэнергию с началом действия станции.