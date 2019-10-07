Министерство энергетики признает проблему, но лишь перед выборами стали готовиться к аукциону, однако когда и что будет построено, неясно. Суммарная электроэнергетическая мощность всех нынешних производственных мощностей составляет около 1000 мегаватт, а это наполовину меньше потребления Литвы в январские часы пик.
Бывший министр энергетики Арвидас Секмокас говорит, что такая ситуация не является ни безопасной, ни объяснимой, ни рациональной.
"Генерирование (электроэнергии – ред.) не развивалось с того времени, как в Электренай был построен 9-й блок, тогда старые мощности были отключены. В какое-то время импорт дешевле, это можно понять, однако вряд ли это оправдание для того, чтобы не развивать генерирование", – говорит А. Секмокас.
По его словам, для выработки можно было использовать законсервированные 7-й и 8-й блоки электростанции в Электренай, недействующую Вильнюсскую 3-ю термофикационную электростанцию.
А. Секмокас вообще сомневается, сможет ли Литва прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, когда начнет действовать Белорусская АЭС в Островце.
Компания по продажам электроэнергии Litgrid уверяет, что Литва сможет обеспечивать себя электричеством в условиях изолированного действия посредством перемычек LitPol Link и NordBalt, а также латвийских перемычек и внутренней выработки.
За 8 месяцев этого года чистые потоки электроэнергии из России и Беларуси в Литву составили 3,1 тераватт-часа – примерно 40% потребленного в Литве электричества.
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