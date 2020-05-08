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Гостиница Moxy международной сети Marriott с 175 номерами, ориентированная на постояльцев, останавливающихся на 2-3 ночи, уже оборудована во втором по величине городе Литвы Каунасе, однако ее открытие по причине карантинных ограничений пока отложено, сообщил портал kaunas.kasvyksta.lt.
СМИ: из-за карантина отложено открытие гостиницы сети Marriott в Каунасе
© Reuters

Компания Tala LT инвестировала в строительство гостиницы 14 млн евро, оператором, обеспечивающим управление гостиницей является Apex Alliance Hotel Management, которому сейчас принадлежат шесть гостиниц Hilton и Marriott в Литве, Латвии и Румынии.

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