Потенциальный проект энергетических компаний США в сфере выработки электроэнергии в Литве может стать самой большой зарубежной инвестицией "с нуля" в истории страны, пишет деловая газета Verslo zinios.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Министерство энергетики и американская энергетическая компания 8 Rivers, а также NET Power в конце прошлой недели подписали меморандум о взаимопонимании относительно проведения исследования на предмет возможностей создания газовой электростанции. Соглашение не является юридически обязывающим.

Какая по величине инвестиция предполагается в Литве, не сообщается.

На сегодняшний день самой большой инвестицией "с нуля" в Литве считался построенный Neo Group в 2005 году завод по производству PET-упаковок в Клайпеде стоимостью 145 млн евро.

Статьи по теме:
Retal инвестирует в Клайпеде 4 млн евро  (3)
Оборот «Neo Group» превысил 1 млрд.литов

В прошлом году ученые Каунасского технологического университета впервые дали оценку адекватности электроэнергетической системы Литвы на период до 2030 года. Она показала, что Литва нуждается в надежной местной выработке электроэнергии.

Потребность в дополнительных генерирующих мощностях подтвердил и проведенный операторами электропередающих систем Литвы, Латвии и Эстонии анализ долгосрочной адекватности электроэнергетической системы стран Балтии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Клайпеде произошла утечка производственных стоков

На заводе «Neo group» произошла утечка производственных...

Российская Ani Plast начинает производство в Клайпеде (26)

Один из крупнейших в России экспортеров пластиковых...

Бизнес

Минфин Литвы снизил прогноз экономического роста страны

Министерство финансов Литвы снизило прогнозы роста...

СМИ: Интерес американцев может превратиться в самую большую инвестицию

Потенциальный проект энергетических компаний США в...

В Литве начался ремонт самой плохой дороги - будет ограничено движение на Молетском шоссе (5)

Дорогу A14, или шоссе, ведущее от Вильнюса до Молетай,...

Самолеты Laudamotion будут летать из Вильнюса в Вену (3)

Австрийская авиакомпания - лоукостер Laudamotion с октября...

Компания MarkMonitor создаст в бизнес-центре Park Town 150 рабочих мест (3)

В конце лета 2019 года в Вильнюсе откроется новое здание...

TOP новостей

Неразгаданная загадка президентских выборов: кому достанутся голоса избирателей Матийошайтиса

В феврале компания Spinter tyrimai провела социологический...

Пенсионное накопление в Литве: тысячи отказались, что думают остальные (26)

Примерно каждый десятый житель Литвы указал, что не...

В Литве начался ремонт самой плохой дороги - будет ограничено движение на Молетском шоссе (5)

Дорогу A14, или шоссе, ведущее от Вильнюса до Молетай,...

Очередной скандал в Каунасе: суд не отдает детей родителям, которые разводятся

20 марта у здания, в котором находится Каунасское...

Погода: придет долгожданное весеннее тепло (1)

В ночь на четверг через Литву пройдет атмосферный...