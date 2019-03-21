СМИ: Интерес американцев может превратиться в самую большую инвестицию

Министерство энергетики и американская энергетическая компания 8 Rivers, а также NET Power в конце прошлой недели подписали меморандум о взаимопонимании относительно проведения исследования на предмет возможностей создания газовой электростанции. Соглашение не является юридически обязывающим.
Какая по величине инвестиция предполагается в Литве, не сообщается.
На сегодняшний день самой большой инвестицией "с нуля" в Литве считался построенный Neo Group в 2005 году завод по производству PET-упаковок в Клайпеде стоимостью 145 млн евро.
В прошлом году ученые Каунасского технологического университета впервые дали оценку адекватности электроэнергетической системы Литвы на период до 2030 года. Она показала, что Литва нуждается в надежной местной выработке электроэнергии.
Потребность в дополнительных генерирующих мощностях подтвердил и проведенный операторами электропередающих систем Литвы, Латвии и Эстонии анализ долгосрочной адекватности электроэнергетической системы стран Балтии.
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