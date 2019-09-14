Пока Spar International не комментирует свои планы в Литве, юристы, подавшие заявки в Государственное патентное бюро, также не раскрывают деталей.

Spar International объединяет 13,1 тыс. супермаркетов Spar, Spar Express, Eurospar и Interspar в 48 странах и ежедневно обслуживает более 13,5 млн клиентов.

Выручка Spar International в 2018 году составила 35,8 млрд евро (на 5,4% больше, чем в 2017 году), а только в Центральной и Восточной Европе – 5,8 млрд евро (на 15,8% больше).

Ранее Spar действовала в Литве, однако в связи с банкротством ее оператора Baltic Food Holding, в 2002 году ее супермаркеты приобрела сеть Iki, некоторые из них переняла сеть Norfa.

В Литве действуют сети супермаркетов Maxima, Iki, Rimi, Norfa, в 2016 году в Литве пришла германская сеть Lidl. Недавно сообщалось, что в Литву планирует прийти и сеть российского капитала "Светофор".