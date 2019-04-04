СМИ: Эстонская сеть Hortes расширяется на Литву

Крупнейшая эстонская сеть торговли садово-огородными товарами и товарами домашнего обихода Hortes расширяется на Литву, пишет деловая газета Verslo zinios.
„Hortes“ // „Made in Vilnius“ nuotr.

Строительство магазина сети начнется во втором квартале на участке земли недалеко от Вильнюсского аэропорта, возле шведского центра торговли мебелью Ikea и французского центра торговли товарами для досуга и спорта Decathlon.

В развиваемом компанией по управлению и развитию недвижимости VPH парке торговли и бизнеса VNO компания Prekybos parko projektai планирует построить за год магазин Hortes площадью примерно 13,6 тыс. кв. метров с теплицами, показывают подготовленные Unitectus проектные предложения.

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Завершить строительство намечается во втором квартале 2020 года.

В Литве стремительно расширяется латвийский торговый центр торговли товарами для строительства и товарами домашнего обихода Depo, у которого 4 магазина - два в Вильнюсе, по одному в Клайпеде и Панявежисе, кроме того, строится магазин в Каунасе. В Латвии у этой сети 9 магазинов.

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