СМИ: эстонская сеть автомоек Mundipesula расширяется в Литве

Арвидас Будрикис, один из акционеров компании Džamina, которая управляет 15 автомойками "Plaunu pats" в Литве, сомневается, что у этой небольшой эстонской компании есть шанс стать более заметным игроком на литовском рынке, но признаёт, что возможности для развития ещё есть.

По прогнозам, оборот Mundipesula за 2019 год может достигнуть 850 тыс. евро, а прибыль - 300 тыс. евро.