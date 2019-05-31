СМИ: Continental построит когенерационную электростанцию на газе

Предприятие Continental Automotive Lithuania, которое строит в Каунасской свободной экономической зоне завод электронных компонентов для автомобилей, приняло решение инвестировать в когенерационную электростанцию на газе, пишет деловая газета Verslo zinios.
Kauno kogeneracinė jėgainė / Lietuvos energija

Компания дополнила оценку воздействия на окружающую среду и указывает, что планирует построить в техническом здании когенерационную электростанцию на газе с инсталлированной мощностью выработки тепла 1,3 мегаватта, мощностью выработки электроэнергии – 1,1 мегаватта.

Вырабатываемые тепло и электричество будут использоваться для производственных нужд и по сетям передаваться не будут. За год будет использоваться до 2,1 млн кубометров газа.

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