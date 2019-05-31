СМИ: Continental построит когенерационную электростанцию на газе

Компания дополнила оценку воздействия на окружающую среду и указывает, что планирует построить в техническом здании когенерационную электростанцию на газе с инсталлированной мощностью выработки тепла 1,3 мегаватта, мощностью выработки электроэнергии – 1,1 мегаватта.

Вырабатываемые тепло и электричество будут использоваться для производственных нужд и по сетям передаваться не будут. За год будет использоваться до 2,1 млн кубометров газа.