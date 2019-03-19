СМИ: члены комиссии по закупкам Клайпедского порта являются родственниками победителей конкурсов

Некоторые члены комиссии по закупкам Клайпедского порта являются родственниками руководителей компаний, побеждающих в конкурсах, об этом 19 марта сообщило Литовское национальное радио и телевидение.
Klaipėdos uostas M. Milinio nuotr.

Дирекция порта отмечает, что члены комиссии, связанные родственными узами с победителями, в принятии решений не участвуют.

По данным LRT, имеющиеся документы показывают, что связанные лица участвуют в принятии решений по техническим условиям проектов.

Представители Службы госзакупок сказали LRT, что это представляет риск утечки информации, а в закупках порта наблюдается тенденция разделения рынка.

По данным LRT, большую часть строительных работ в порту выполняют несколько компаний, больше всего заказов получает гаргждайская Hidrostatyba и латвийская Latvijas tilti.

Департамент строительства и эксплуатации возглацляет Гедрюс Смагурис, который является членом комиссии по закупкам. Его родственник Альвидас Смагурис работает в Hidrostatyboje, которая регулярно выполняет строительные работы в порту, ранее он работал в Klaipėdos naftа вместе с нынешним министром транспорта и коммуникаций Рокасом Масюлисом.

В компании Hidrostatybа, работающей в порту, трудоустроился и бывший глава инфраструктуры порта Гедиминас Зумарас, сообщает LRT.

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