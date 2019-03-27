Через счет в литовском отделении Swedbank могли поступать средства подозрительного происхождения компании, которую связывают с бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщил в среду портал 15min.lt.
© Reuters-Scanpix

Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что миллионные средства направлялись компании, которая фигурирует в расследовании об уклонении П. Манафорта от уплаты налогов и сокрытии счетов за границей.

По данным портала, П. Манафорт в 2012 году получил на свой счет на Кипре почти миллион долларов от зарегистрированной в Соединенном Королевстве компании Inlord Sales.

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Портал утверждает, что на два счета Inlord Sales – один в Латвии и один в Литве – деньги поступили со счета действовавшей в Литве офшорной компании Vega Holding. Последнюю связывают и с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

По информации SVT, связываемая с П. Манафортом компания получила от Vega Holding несколько десятков миллионов долларов.

Литовский счет, по данным 15min.lt, мог действовать в банке Ukio bankas. На этот счет в 2011 году Vega Holding перевела 25,2 млн долларов.

15min.lt утверждает, что у офшорной компании Vega Holding был счет в литовском отделении Swedbank в течение десяти лет – с 2004 до 2014 года.

Swedbank не комментирует ситуацию, Банк Литвы (Центобанк) придерживается позиции о том, что ни одна из 50 компаний, которые упоминаются в материалах SVT в качестве возможных инструментов отмывания денег, не были клиентами литовского подразделения Swedbank.

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