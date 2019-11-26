Предназначенную для сельского туризма европейскую финансовую помощь часть предпринимателей или связанных с политиками лиц потратила на строительство собственных домов, сообщает портал lrt.lt.
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

Обязанность контролировать деятельность усадеб для сельского туризма, созданных на деньги финансовой помощи Евросоюза (ЕС) периода 2007-2013 годов, принадлежит Национальному платежному агентству (НПА), но лишь на надзорный период. Потом обязанность получателя помощи продолжать развитие бизнеса прекращается.

В прошлом году по предложению Литовской конфедерации работодателей Министерство сельского хозяйства сократило надзорный срок с 7 до 5 лет.

В финансовый период 2007-2013 годов через НПА на развитие агротуризма было распределено почти 40 млн евро. Финансовую помощь могли получить только физические лица и только фермеры или сельские жители. Такую помощь получили в общей сложности 346 человек. Максимальная сумма помощи под проект достигала 200 тыс. евро.

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