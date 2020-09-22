Президент Литовской конфедерации бизнеса (ЛКБ) Андрюс Романовскис утверждает, что бизнес больше всего ждет от властей ясности по поводу действий, которые примет государство, чтобы можно было заранее намечать действия и чтобы "не было паники".
"Многие компании и ассоциации спрашивали, будет ли карантин, есть уже определенные даты. (...) Я понимаю, что строгих карантинных мер не будет, но дополнительные меры защиты, маски, введение дистанций – в той или иной степени будут, и я думаю, что все это понимают", – сказал А. Романовскис.
По его словам, если будет вторая большая волна коронавируса, и придется ограничивать деятельность, бизнес вновь будет надеяться на финансовую помощь государства.
Глава по вопросам коммуникации сети супермаркетов Iki Вайда Будрене сказала, что торговая сеть находится на высоком уровне готовности в течение всего периода пандемии, поэтому и сейчас, с ростом числа заражений, нельзя расслабляться. По ее словам, бизнес всегда переживает по поводу решений, к которым дается мало времени на подготовку.
По словам главы по связям с общественностью другой торговой сети Rimi Lietuva Ренаты Кершене, компания надеется, что решения, принимаемые властями, будут рациональными, а информация о них будет предоставляться заблаговременно, чтобы можно было к ним подготовиться.
Представители банков в интервью порталу сказали, что кредитные учреждения не опасаются второй волны, а часть работников и после карантина не вернулась работать в офис.
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