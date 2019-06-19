СМИ: BTL Group учреждает предприятия в Польше и Германии

По словам руководителя и владельца группы Миндаугаса Васялиса, например, Польша является одним из тех государств, в которой было бы легче применить положения пакета мобильности. Кроме того, там не рассматривается вопрос о повышении зарплат водителям.

Выручка BTL Group в прошлом году выросла на 34% до 112,437 млн евро, а прибыль – на 31,5% до 6,78 млн евро.