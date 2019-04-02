СМИ: Британская Satalia приобрела литовскую Data Dog

Британская компания программ искусственного интеллекта Satalia приобрела 100% акций компании программного оборудования и решений по автоматизации Data Dog, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
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Обе компании несколько лет сотрудничают и создают системы оптимизации бизнеса для таких клиентов, как PwC и Tesco. Отныне они будут укреплять и портфель собственных продуктов.

Созданная в 2012 году Data Dog с 40 работниками стала интегрированной частью Satalia. После сделки коллектив программистов, специалистов в сфере баз данных, руководителей по созданию продуктов и прочих специалистов Satalia в Лондоне, Каунасе и других странах Европы увеличился до 100 человек.

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Расширение команды компания, прежде всего, планирует в Каунасе, поскольку Литву, по сообщению представителей Satalia, она видит не только как центр финансовых или лазерных технологий, но и как центр технологий искусственного интеллекта. В каунасском офисе Satalia планируется нанять программистов Java и Python, специалистов в сфере оптимизации, тестировщиков, а также руководителей проектов.

Сумма сделки не разглашается.

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