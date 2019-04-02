СМИ: Британская Satalia приобрела литовскую Data Dog

Обе компании несколько лет сотрудничают и создают системы оптимизации бизнеса для таких клиентов, как PwC и Tesco. Отныне они будут укреплять и портфель собственных продуктов.
Созданная в 2012 году Data Dog с 40 работниками стала интегрированной частью Satalia. После сделки коллектив программистов, специалистов в сфере баз данных, руководителей по созданию продуктов и прочих специалистов Satalia в Лондоне, Каунасе и других странах Европы увеличился до 100 человек.
Расширение команды компания, прежде всего, планирует в Каунасе, поскольку Литву, по сообщению представителей Satalia, она видит не только как центр финансовых или лазерных технологий, но и как центр технологий искусственного интеллекта. В каунасском офисе Satalia планируется нанять программистов Java и Python, специалистов в сфере оптимизации, тестировщиков, а также руководителей проектов.
Сумма сделки не разглашается.
Olympic Casino наказана штрафом почти в 0,5 млн евро (1)
Группа Olympic Casino Group Baltija , принадлежащая крупнейшему...
Якелюнас предал огласке эл. письмо главы Центробанка Литвы: обвиняет в сознательном сокрытии информации (3)
Председатель парламентского комитета по бюджету и...
В Вильнюсе стартует услуга по прокату самокатов (1)
В Вильнюсе во вторник стартует услуга по прокату...
Автопарк компании CityBee пополнил зеленый автомобиль "Жигули" (16)
В 1979 г. в Японии появился первый переносной магнитофон...
TOP новостей
Трудно поверить: Польша уже не рай дешевых продуктов (77)
Миф развенчан: соседняя Польша понемногу утрачивает...
Сколько в этом году будут стоить пасхальные яйца (2)
Приближается Пасха , растут продажи яиц. По подсчетам,...
Гарри Каспаров - о выборах в Украине: "Молчать и завидовать" (101)
Политик, чемпион мира по шахматам, организатор Форума...
Профсоюз тюремных врачей проводит пикет у здания правительства Литвы
Профсоюз медработников системы учреждений лишения...
Автопарк компании CityBee пополнил зеленый автомобиль "Жигули" (16)
В 1979 г. в Японии появился первый переносной магнитофон...