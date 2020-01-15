СМИ: "Брексит" привнесет изменения в авиацию, однако хаоса можно будет избежать

Отделяясь от ЕС, Соединенное Королевство выходит из Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). Однако британское Агентство гражданской авиации сообщило, что авиационный сектор страны и далее будет участвовать в деятельности систем EASA.

По сообщению издания, по соглашению сторон в переходный период в вопросах международных соглашений Британия будет трактоваться как член Евросоюза. Это включает и двухсторонние соглашения по авиационной безопасности на уровне ЕС с США, Канадой и Бразилией.

BNS напоминает, что в минувший четверг Палата общин британского парламента утвердила выдвинутый премьером Борисом Джонсоном проект выхода из Евросоюза, открыв путь к откладывавшемся не первый год "Брекситу", теперь он состоится 31 января.

Закон о выходе Соединенного Королевства из ЕС еще должны утвердить Палата лордов и Европарламент, но это считается лишь формальностью в завершении почти 50-летнего участия Британии в европейском проекте интеграции.