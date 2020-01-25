СМИ: английский стартап Arrival покупает литовское предприятие Thor Motors

По словам главы Thor Motors Мантаса Жукаускаса, в соответствии с бизнес-планом компании, возможно, придется увеличивать мощности в 3-4 раза, число работников предприятия должно увеличиться на 50%.

По данным Фонда социального страхования Sodra, на Thor Motors сейчас работает 27 человек.

Предприятие в Вильнюсском районе будет производить компоненты для электромобилей Hyundai и Kia.