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В первом полугодии этого года стало известно о 14 смертельных инцидентах на рабочем месте - это на 7 случаев (33%) меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Государственная инспекция труда(ГИТ).
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

За первых шесть месяцев поступило и 58 сообщений об инцидентах на работе, во время которых был причинен серьезный ущерб здоровью людей.

В этом году больше всего смертельных и тяжелых несчастных случаев на рабочем месте произошло в областях транспорта и хранения, строительства, обрабатывающего производства. Смертельные случаи также произошли в сельском и лесном хозяйстве, административной и обслуживающей деятельности, на предприятиях по операциям с недвижимостью.

Больше всего смертельных и тяжелых несчастных случаев на работе произошло в результате падения рабочих с высоты: погибли шесть человек, здоровью 19 человек был причинен серьезный ушерб.

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