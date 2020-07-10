За первых шесть месяцев поступило и 58 сообщений об инцидентах на работе, во время которых был причинен серьезный ущерб здоровью людей.
В этом году больше всего смертельных и тяжелых несчастных случаев на рабочем месте произошло в областях транспорта и хранения, строительства, обрабатывающего производства. Смертельные случаи также произошли в сельском и лесном хозяйстве, административной и обслуживающей деятельности, на предприятиях по операциям с недвижимостью.
Больше всего смертельных и тяжелых несчастных случаев на работе произошло в результате падения рабочих с высоты: погибли шесть человек, здоровью 19 человек был причинен серьезный ушерб.
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