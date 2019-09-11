Сменится руководство компании Snaigė

Правление компании назначило новым гендиректорм финансового руководителя компании Миндаугаса Сологубаса, который приступит к новым обязанностям с 21 сентября, сообщила Snaige через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.
По сообщению Snaige, Г. Чейка решил принять новые вызовы, его уход подтвердило правление. М. Сологубас работает финансовым директором компании с 2014 года, до этого он возглавлял украинскую компанию Ligris.
В первом полугодии этого года чистые убытки Snaige составили 346 тыс. евро, что в 3,1 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года (1,095 млн евро). Консолидированные доходы предприятия за год снизились на 6,6% до 15,7 млн евро.
По данным на конец июня, 91,1 % акций Snaige принадлежали косвенно контролируемой Polair компании Sekenora Holdings, зарегистрированной на Кипре. Ее конечным акционером является Hymana Holdings.
Акции Snaige котируются в Дополнительном списке Вильнюсской биржи.
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