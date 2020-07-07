За неделю на 43,3% выросли показатели трудоустройства – специалисты Службы занятости помогли 4,5 тыс. лиц закрепиться на рынке труда.

По данным вторника, в стране зарегистрировано 216,4 тыс. безработных – они составили 12,6% людей трудового возраста – это на 0,5 проц. пункта больше, чем неделю назад. С момента объявления экстремальной ситуации и карантина количество ищущих работу лиц выросло на 56 тыс. (на 34,6%).