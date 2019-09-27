Служба занятости: в строительном секторе растёт число предприятий и рабочих

В первой половине 2019 года работодатели в строительном секторе зарегистрировали 11,1 тыс. предложений о работе - это на 7,5% больше зарегистрированных вакансий в строительном секторе, чем ищущих такую работу.
В первом полугодии этого года 6,8 тыс. ищущих работу лиц были заняты в строительном секторе, т.е. на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего людей было занято на предприятиях строительства зданий и инженерных сооружений.
На рынке труда больше всего не хватает строителей-монтажников, каменщиков, штукатуров, рабочих-изолировщиков, водопроводчиков и трубоукладчиков, сварщиков и электриков. Однако ситуация значительно варьируется между муниципалитетами, в т.ч. и по профессиям. Больше всего не хватает строителей в Клайпеде, Каунасе, Шяуляй и Электренай.
В строительном секторе работодатели планируют в 2019–2020 годы создать 4,8 тыс. новых рабочих мест. Прогнозируется, что в 2020 году в строительном секторе будет задействовано на 17,5% больше рабочих, чем в этом году.
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