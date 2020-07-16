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В Литве на протяжении нескольких месяцев фиксируется рост уровня безработицы, что зависит не только от пандемии и прошедшего карантина. Специалисты Службы занятости отмечают, что это зависит еще от нескольких специфических факторов.
Служба занятости: рост уровня безработицы зависит не только от коронавируса
© DELFI / Kiril Čachovskij

Всему рынку характерна сезонность – ежегодно уровень безработицы растет в середине лета, потому что вузы заканчивают студенты, а школы - выпускники. Кроме того, в начале этого года в Службе занятости зарегистрировалось больше людей, которые прежде работали по бизнес удостоверению.

По данным службы, в этом году с 16 марта правительство ввело карантин, что тоже привело к росту безработицы. Сейчас гораздо сложнее устроиться на работу людям разного возраста – и молодежи и лицам старше 50 лет. В карантин уровень безработицы увеличился на 2,5% – с 9,3% в начале марта до 11,8% в конце карантина.

Однако динамика роста остается той же, что и ежегодно. "Это закономерный многолетний процесс. Лето, особенно его середина - то время, когда регистрируются студенты, выпускники профтехучилищ, ученики. Это такой специфический период. Каждый год в июле уровень безработицы в июле растет. Это стабильный рост 0,6%-1%", – aiškino сказала глава службы Инга Балнаносене.

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