Служба занятости: рост уровня безработицы зависит не только от коронавируса

Всему рынку характерна сезонность – ежегодно уровень безработицы растет в середине лета, потому что вузы заканчивают студенты, а школы - выпускники. Кроме того, в начале этого года в Службе занятости зарегистрировалось больше людей, которые прежде работали по бизнес удостоверению.

По данным службы, в этом году с 16 марта правительство ввело карантин, что тоже привело к росту безработицы. Сейчас гораздо сложнее устроиться на работу людям разного возраста – и молодежи и лицам старше 50 лет. В карантин уровень безработицы увеличился на 2,5% – с 9,3% в начале марта до 11,8% в конце карантина.

Однако динамика роста остается той же, что и ежегодно. "Это закономерный многолетний процесс. Лето, особенно его середина - то время, когда регистрируются студенты, выпускники профтехучилищ, ученики. Это такой специфический период. Каждый год в июле уровень безработицы в июле растет. Это стабильный рост 0,6%-1%", – aiškino сказала глава службы Инга Балнаносене.