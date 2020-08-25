В настоящее время в поисках работы находятся 232,4 тыс. человек, сообщает Служба занятости.
По словам руководителя службы Инги Балнаносене, на рост безработицы влияют зарегистрировавшиеся молодые люди, работавшие по патентам и уволенные работники.
Перед коронавирусным кризисом уровень безработицы в стране достигал 9,3%, а на 1 августа составил 12,8%.
В Польше уровень безработицы составил 6,1% (на 1 пункт ниже, чем год назад), в Латвии - 8,4% (в январе - 6,2%), в Эстонии - 7,8% (в январе - 5,1%).
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