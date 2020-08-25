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Стабильно растущий уровень официальной безработицы в Литве достиг нового рекорда и составил 13,5%, это самый высокий уровень безработицы по сравнению с соседними странами.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

В настоящее время в поисках работы находятся 232,4 тыс. человек, сообщает Служба занятости.

По словам руководителя службы Инги Балнаносене, на рост безработицы влияют зарегистрировавшиеся молодые люди, работавшие по патентам и уволенные работники.

Перед коронавирусным кризисом уровень безработицы в стране достигал 9,3%, а на 1 августа составил 12,8%.

В Польше уровень безработицы составил 6,1% (на 1 пункт ниже, чем год назад), в Латвии - 8,4% (в январе - 6,2%), в Эстонии - 7,8% (в январе - 5,1%).

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