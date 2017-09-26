Кусковое сливочное масло жирностью 82% литовские молокоперерабатывающие предприятия в августе продавали на местном рынке по 5,61 евро за килограмм (без НДС) - на 73,8% дороже, чем в августе прошлого года, показывают предварительные данные Информационной системы рынка сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
Цена литовского масла на рынках стран Евросоюза и третьих стран за год подорожало на 67,4% до 5,89 евро.
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