Кусковое сливочное масло жирностью 82% литовские молокоперерабатывающие предприятия в августе продавали на местном рынке по 5,61 евро за килограмм (без НДС) - на 73,8% дороже, чем в августе прошлого года, показывают предварительные данные Информационной системы рынка сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Цена литовского масла на рынках стран Евросоюза и третьих стран за год подорожало на 67,4% до 5,89 евро.











