Сквернялис: отменяют одно из требований к работе кафе и ресторанов

Сквернялис в социальной сети Facebook 18 мая сообщил, о принятых на заседании комитета по борьбе с COVID–19 решениях. Одно из них связано с работой кафе и ресторанов.

"Что касается кафе, ресторанов и других заведений общепита. Отказываются от требования ограничивать поток клиентов и выделять на каждого по 10 кв. м. Остается основное требование: между столиками – не меньше 2 м.

Если между столиками есть специальные перегородки, то расстояние может быть не меньше одного метра. Только напоминаю, что ранее уже установили - за одним столом может быть не больше 5 человек. Количество членов одного домашнего хозяйства не ограничивается", – писал премьер.

Ранее сообщалось, что требование, чтобы на 1 клиента приходилось 10 кв. м помещения значительно ограничивает возможности работы заведений общепита.