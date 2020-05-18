Сквернялис: отменяют одно из требований к работе кафе и ресторанов

Сквернялис в социальной сети Facebook 18 мая сообщил, о принятых на заседании комитета по борьбе с COVID–19 решениях. Одно из них связано с работой кафе и ресторанов.
"Что касается кафе, ресторанов и других заведений общепита. Отказываются от требования ограничивать поток клиентов и выделять на каждого по 10 кв. м. Остается основное требование: между столиками – не меньше 2 м.
Если между столиками есть специальные перегородки, то расстояние может быть не меньше одного метра. Только напоминаю, что ранее уже установили - за одним столом может быть не больше 5 человек. Количество членов одного домашнего хозяйства не ограничивается", – писал премьер.
Ранее сообщалось, что требование, чтобы на 1 клиента приходилось 10 кв. м помещения значительно ограничивает возможности работы заведений общепита.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Решение о продолжении или отзыве карантина может зависеть от двух факторов (51)
Тема карантина в Литве политизируется все больше –...
Премьер: по сравнению со Швецией, Литва выбрала сбалансированный вариант (66)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
Глава Минздрава Литвы: пока не могу назвать ни срок, ни точные критерии отзыва карантина (5)
Парламентская оппозиция требует от главы Минздрава...
Еще один этап смягчения карантина: открываются детские сады и спортклубы (48)
В Литве с 18 мая открываются детские сады, кафе и...
"На карантине": почему в Центральной Европе стало меньше демократии, а Литва остается островком стабильности? (77)
Страны Балтии в плане демократии остаются островком...