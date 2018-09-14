"Премьер на встрече сказал, что приход Lidl повысил конкуренцию среди торговых центров, а это создает предпосылки для снижения цен, так что если бы пришла (сеть) Kaufland, для Литвы было бы еще выгоднее", - сказал BNS пресс-атташе премьера Томас Бержинскас.

Первые магазины в Литве сеть Lidl открыла в 2016 году. Lidl и Kaufland управляются одной немецкой группой розничной торговли Schwarz Gruppe.