"Премьер на встрече сказал, что приход Lidl повысил конкуренцию среди торговых центров, а это создает предпосылки для снижения цен, так что если бы пришла (сеть) Kaufland, для Литвы было бы еще выгоднее", - сказал BNS пресс-атташе премьера Томас Бержинскас.
Первые магазины в Литве сеть Lidl открыла в 2016 году. Lidl и Kaufland управляются одной немецкой группой розничной торговли Schwarz Gruppe.
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