Однако глава правительства признал вероятность того, что режим Александра Лукашенко может использовать экономические рычаги как месть Литве, поддерживающей протесты в Беларуси.
"Такие рычаги всегда пытаются использовать. Сегодня мы можем сказать только одно - что более эффективного, дешевого и экономически выгодного пути для белорусских грузов, чем через Клайпедский порт, нет", - сказал журналистам во вторник в Сейме С. Сквернялис.
По его словам, страны Балтии в этом вопросе едины - позиции Литвы и Латвии по сути не отличаются, поэтому, если направить грузы в другие порты, то единственной альтернативой для Беларуси останутся порты России, что "экономически совершенно невыгодно".
Клайпедский порт и его предприятия признают, что с беспокойством следят за забастовками на белорусских предприятиях. Представители порта в понедельник сказали BNS, что из-за забастовок в Беларуси, возможно, придется пересмотреть и прогнозы погрузок порта на этот год.
Клайпедский порт в прошлом году порт обслужил 14,1 млн тонн белорусских грузов - 30,5% общих погрузок (46,3 млн тонн). Только Терминал насыпных грузов отгрузил 10 млн тонн грузов, 98% которых составили удобрения "Беларуськалия".
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