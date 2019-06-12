По словам руководителя Центра инноваций предприятия Lietuvos energija Витаутаса Кераса, который своим опытом делился на фестивале технологий и инноваций LOGIN, постройка cолнечной электростанции такого размера действительно была бы вызовом. Однако для этого есть альтернативное решение – стать производящими потребителями, которые, даже не имея возможности оборудовать электростанцию на крыше домов, смогут для своих нужд электричество производить постоянным способом в любом месте Литвы. Литовские потребители одними из первых в Европе уже скоро смогут воспользоваться такой возможностью.

В планах Литвы – модель удалённой солнечной электростанции

"Радует, что в Литве планируют перенять наилучшую практику США – осуществить уникальную модель действия производящих потребителей и стать одними из пионеров в Европе. Сутью этой модели является оборудование удаленных солнечных электростанций. Удалённая солнечная электростанция – это электростанция, которая, в отличие от других построенных в данное время в Литве электростанций, является географически удаленной от дома жителей, потребляющих электроэнергию, а саму электростанцию делят несколько десятков, сотен или тысяч потребителей", – сказал В. Керас.

По заявлению специалиста, такая модель позволила бы потребителям иметь электростанцию, например, где-нибудь в полях, а производимую электроэнергию использовать в квартире или в другом месте. Важно то, что такой удаленной электростанцией могут обладать жители не только индивидуальных домов, но и квартир, у которых в данное время нет возможности производить электроэнергию самостоятельно. Осуществление такой модели в Литве было бы важным шагом и могло бы стать инновативным образцом для других государств.

Подсчитано, что лишь в США мощности удалённых электростанций могут достигать 84 ГВт, их собственниками могут стать более 9 млн клиентов, а общие инвестиции в программы такого типа – составить 120 миллиардов долларов США. Один из лидирующих штатов в этой области – Массачусетс в марте этого года завершил один из величайших проектов такого типа, по которому генерируемую на 7,1 мегаватт на солнечной электростанции "зелёную" электроэнергию будут использовать несколько тысяч жителей Массачусетса.

Практическое осуществление модели

"В данное время успешно прокладывают путь инициированные Министерством энергетики Литвы изменения правовых актов, принятие и вступление в силу которых каждому из нас позволит стать производящим потребителем и владеть удаленной солнечной электростанцией. Эти изменения особенно значительны, поскольку согласно действующим в данное время правовым актам не все потребители могут стать производящими – например, жители квартир такой возможности не имеют, значит, они также не имели бы возможности оборудовать удалённую солнечную электростанцию. Такая ситуация не соответствовала бы модели удалённых электростанций", – сказал в. Керас, добавив, что изменение правовых актов является не единственной задачей, которую необходимо решить.

По заявлению В.Кераса, не менее актуальным вопросом является строительство удалённых электростанций и их приобретение при желании стать производящим потребителем. В Литве должна появится специальная интернет-платформа, её участниками должны стать представители бизнеса и жители, которые могли бы оборудовать удалённые солнечные электростанции, а также специализированные учреждения, осуществляющие проекты солнечных электростанций.

"Платформа создала бы возможности для предприятий, осуществляющих проекты солнечных электростанций, объявлять на ней о строящихся или уже построенных удаленных электростанциях и таким образом приглашать жителей или предприятия бизнеса приобрести соответствующую часть электростанции, – объяснил специалист. – Жители или бизнес такую часть электростанции могли бы купить или арендовать. Таким образом, одна построенная солнечная электростанция может быть разделена по праву собственности или аренды между несколькими десятками или сотнями потребителей, которые сами производили бы электроэнергию".

По словам специалиста, эта платформа также могла быть полезной не только осуществляющим её проект предприятиям, но и стремящимся приобрести или арендовать часть солнечной электростанции лицам – платформа создаст им возможность выбрать электростанцию по соответствующим критериям, таким, как цена, расположение электростанций, используемое оборудование, известность производителя и т.п.

Польза – не только финансовая

"Став производящим потребителем, владеющим удаленной электростанцией, клиент уменьшил бы ежемесячный счёт за электроэнергию настолько, сколько производит купленная или арендованная им солнечная электростанция. Таким образом, мы могли бы быть уверенными в цене за электроэнергию на 15-20 лет вперед, а это особенно актуально большинству из нас. Кроме этого, произведеную на своей электростанции в летнее время избыточную электроэнергию потребитель мог бы использовать зимой, "сберегая" её в сети. Правда, дополнительно следует уплатить налог на "хранение" в сети", – сказал В.Керас.

Он также добавил, что польза от удалённых солнечных электростанций – не только финансовая: "Благодаря удаленным электростанциям каждый из нас может быть энергетически независимым, поскольку электроэнергию для своих домов мы будем производить сами. Кроме этого, это позволит стать и "зеленым" потребителем, производящим электроэнергию из возобновляемого источника электроэнергии – солнца", – перечислил пользы от удаленных солнечных электростанций В. Керас.