Сколько в этом году в Литве стоят свежие овощи

"Давно не было такого хорошего урожая. Только жаль, что продавать овощи приходится дешевле, чем в прошлом году. Много торговцев. Люди много всего выращивают. Свои товары привозят не только фермеры, но и бабушки", – сказал фермер Кедайняйского района Римас Сурвила.

Полкило малины на рынке стоит 2 евро, килограмм 3,5-4 евро. Клубнику продают по 3,5-5 евро килограмм.

Картошку продают недорого - по 2-30 центов за кг, если крупная - по 40 центов. Фермеры говорят, что урожай картошки в этом году хороший.

Цены на литовские помидоры начинаются от 50 центов, дороже продают интересные сорта - желтые или черные.

Огурцы в Кедайняй на рынке стоят евро, если тепличные - немного дешевле.

Килограмм чеснока на рынке стоил 2,5-4 евро, лука - 1 евро.

Пучок редиса стоит 50 центов, укропа - 40 центов.

Спаржевую фасоль в выходные продавали по 1,5-2 евро за килограмм, баклажаны по 2 евро, морковь по 1 евро, свекла 50 центов за кг, столько же просили за кг тыквы.

Однако были такие торговцы, которые за целую тыкву просили 2 евро.