Желающие разнообразить свой пасхальный стол жители могут приобрести перепелиные или страусиные яйца или другую экзотическую еду.
Stručio kiaušinis
© Shutterstock nuotr.

В одной из крупнейших торговых сетей Литвы 12 шт перепелиных яиц стоят от 1.39 евро, а по словам главы группы фермерского магазина Vikis Дайвы Янутене, перед Пасхой спрос на перепелиные яйца настолько высок, что яиц не хватает.

"Спрос растет, а мы стараемся отбирать только качественные яйца. У нас цена на них выше, чем в торговых центрах", – сказала она.

BeКроме куриных и перепелиных яиц в ТЦ можно приобрести и страусиные яйца. Правда, одно такое яйцо стоит 50 евро.

"Мы заметили, что перед Пасхой жители Литвы выбирают и нетрадиционные, экзотические продукты, поэтому и на смену куриным яйцам на Пасху приходят перепелиные и даже, вероятно, страусиные", – сказала представитель Maximа Вилма Друлене.

Яйцо австралийского страуса эму стоит 25,99 евро, а африканского – 49,99 евро.

"В Литве спрос на страусиные яйца растет, а что касается Европы, то там такие яйца очень популярны", – сказал фермер Александрас, который продает страусиные яйца не только в Литве, но и в Германии, Бельгии и Швеции.

Тем, кому хочется еще больше разнообразия, придется ехать в деревню. Гусиные или утиные яйца в магазинах найти невозможно, да и фермеров, которые предлагают такую продукцию - единицы.

"Очень мало таких фермеров предлагают подобную продукцию для рынка, большинство использует для собственных нужд. Бывает, находят через друзей и знакомых, приезжают, покупают. Если что-то остается, мы продаем", – сказала Регина, которая выращивает гусей.

Однако в интернете есть контакты птицеводов, которые продают такие яйца - за гусиные просят от 50 до 80 центов за шт, за утиные – 1.5 евро за шт.

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