В одной из крупнейших торговых сетей Литвы 12 шт перепелиных яиц стоят от 1.39 евро, а по словам главы группы фермерского магазина Vikis Дайвы Янутене, перед Пасхой спрос на перепелиные яйца настолько высок, что яиц не хватает.
"Спрос растет, а мы стараемся отбирать только качественные яйца. У нас цена на них выше, чем в торговых центрах", – сказала она.
BeКроме куриных и перепелиных яиц в ТЦ можно приобрести и страусиные яйца. Правда, одно такое яйцо стоит 50 евро.
"Мы заметили, что перед Пасхой жители Литвы выбирают и нетрадиционные, экзотические продукты, поэтому и на смену куриным яйцам на Пасху приходят перепелиные и даже, вероятно, страусиные", – сказала представитель Maximа Вилма Друлене.
Яйцо австралийского страуса эму стоит 25,99 евро, а африканского – 49,99 евро.
"В Литве спрос на страусиные яйца растет, а что касается Европы, то там такие яйца очень популярны", – сказал фермер Александрас, который продает страусиные яйца не только в Литве, но и в Германии, Бельгии и Швеции.
Тем, кому хочется еще больше разнообразия, придется ехать в деревню. Гусиные или утиные яйца в магазинах найти невозможно, да и фермеров, которые предлагают такую продукцию - единицы.
"Очень мало таких фермеров предлагают подобную продукцию для рынка, большинство использует для собственных нужд. Бывает, находят через друзей и знакомых, приезжают, покупают. Если что-то остается, мы продаем", – сказала Регина, которая выращивает гусей.
Однако в интернете есть контакты птицеводов, которые продают такие яйца - за гусиные просят от 50 до 80 центов за шт, за утиные – 1.5 евро за шт.
В Литве - большой спрос на специалистов по связи и ИТ
Нехватка специалистов в области связи и информатики...
Чудеса: сутки в Паланге по цене двух суток на Тенерифе (15)
Сутки в Паланге в месте, напоминающем нуждающийся в...
Telia Lietuva собирается выплатить 40,8 млн евро дивидендов (3)
Контролируемый шведским телекоммуникационным...
В Литву приезжает все больше иностранцев (26)
Статистика показывает, что с апреля в Литве начинается...
Сколько в этом году стоят страусиные и перепелиные яйца (8)
Желающие разнообразить свой пасхальный стол жители...
TOP новостей
Чудеса: сутки в Паланге по цене двух суток на Тенерифе (15)
Сутки в Паланге в месте, напоминающем нуждающийся в...
Депутат предлагает ограничить деятельность приставов (5)
29 марта парламент Литвы приступил к рассмотрению...
"Содра" внесла хаос и требует заплатить миллионный долг (2)
" Содра " решила, что компания, в которой работают 2000...
При помощи сканера объявлений об аренде жилья ГНИ выявила 154 подозрительных случая (13)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) анализирует...
Сколько в этом году стоят страусиные и перепелиные яйца (8)
Желающие разнообразить свой пасхальный стол жители...