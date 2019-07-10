Журналист портала DELFI на сайте интернет-магазина Barborа нашел овощ, который можно занести в литовскую книгу рекордов – за 1 египетский экологический красный лук просят 2,39 евро.

Оптовики уверяют, что цены на некоторые овощи в этом году бьют рекорды. Например, весной цена на капусту недолгое время составляла 2 евро за кг. Такие скачки связаны не только с засухой. В прошлом году торговые сети вели ценовую войну и некоторые овощи продавали по цене ниже себестоимости. Фермеры радуются, что рекордные цены помогут возместить нанесенный засухой ущерб и даже заработать.

Правда, позиция торговых сетей иная. Например, сеть Iki во вторник распространила заявление: "Начался сезон свежих овощей и фруктов – покупатели роста цен на ощутили". Представители сети Maxima до вторника никаких комментариев не прислали.

Brangus svogūnas © Organizacijos nuotr.

По данным исследований Центра сельскохозяйственной информации и сельского бизнеса, на 26 неделе 2019 г. (24–30 июня), по сравнению с тем же периодом прошлого года, в магазинах литовских сетей фасованная литовская картошка в этом году была на 22,11% дороже (1,16 евро/кг), белокочанная капуста – дороже на 6,76% (0,79). За неделю, по сравнению с 25 неделей 2019 года, картошка подешевела на 0,85%, а капуста подорожала на 9,72%. По данным опроса фермеров, в конце июня этого года в фермерских хозяйствах картошка в этом году была на 35%, а капуста на 9% дороже, чем в прошлом году в это же время.

Фермер Линас Шатейка, который выращивает морковь и лук, сказал, что цены пока "нереально высокие". Несмотря на то, что он еще не поставляет продукцию торговцам, но из-за засухи во многих странах ЕС цены будут выше средних. Например, в Польше и Голландии килограмм лука фермеры продают по 60 евроцентов, а обычная цена была 10 евроцентов.

Он прогнозирует, что оптовые цены на морковь составят 40 евроцентов за кг, это очень дорого.

Регимантас Дидзинскас, глава ЗАО Citma, которая специализируется на оптовой продаже овощей и фруктов, сказал, что не все, что видно в магазинах, отражает происходящее на рынке. Например, в Италии высок зеленый салат, в том числе и рукола. Его сложно купить, продают небольшое количество. Сложно найти некоторые сорта авокадо, которые заказывают рестораны. Например, поля брюссельской капусты, которую также поставляют ресторанам, на Западе уже перепаханы, поскольку из-за засухи сезон был очень коротким. В Литве эту капусту выращивают, но здесь она слишком крупная, для ресторанов не годится, кроме того, сезон длится всего несколько недель.

Другой товар, которого не хватает, это длинноплодные огурцы, которые поставляют ресторанам.

"Длинноплодные огурцы мы вынуждены поставлять из Финляндии, где они довольно дешевые. До сих пор их было много в Польше и Голландии. Выяснилось, что в Швеции и Финляндии этот овощ дешевый – там белые ночи, день длинный, поэтому не нужен дополнительный свет, да и тепла было достаточно", – сказал Дидзинскас, заметив, что видно, как меняется климат по тому, какие овощи выращивают.

Например, в этом году во всей Европе была беда с капустой. Литовцы рано опустошили свои склады, и цена на прошлогоднюю капусту увеличилась до 2 евро за кг, ее покупали прицепами, а молодая капуста стоила 60 евроцентов за кг. Выяснилось, что фермеры должны выполнять обязательства перед торговыми сетями, а свежая капуста не подходит для соления и другой переработки. Спасла Македония, где удалось найти капусту урожая прошлого года.

Правда, торговые сети уверяют, что покупатели повышения цен не ощутили. Наоборот, они радуются снижению цен.

По словам пресс-секретаря сети IKI Брерты Чайкаускайте, если говорить об овощах, то фавориты летом – огурцы и помидоры. "В этом сезоне мы можем порадоваться, поскольку цены на базовые овощи – огурцы и помидоры – по сравнению с прошлым годом, снизились. Например, цены на огурцы снизились примерно на 30%, а это увеличило спрос и популярность огурцов среди покупателей".

По словам Чайкаускайте, хотя обычно на цены влияют погодные условия, сезон и количество урожая, литовские фермеры выращивают огурцы в теплицах, где регулируют влажность, поэтому урожай не пострадал от засухи.

Она заметила, что популярнее всего среди покупателей литовские короткоплодные огурцы: "Из всех проданных в прошлом году огурцов 65% были именно короткоплодные огурцы местных фермеров".

По традиции, по словам Чайкаускайте, популярностью в это время пользуются помидоры и картофель.

"Уже несколько лет подряд покупателей радуют снижающиеся цены на помидоры. По этой причине их продажи увеличились. Правда, больше всего летом все же покупают литовскую картошку. Это уже проверено временем, картофель в Литве любят круглый год, но молодая картошка пользуется особым вниманием", – сказала Чайкаускайте.

"В этом году покупатели дешевле могут приобрести такие фрукты как груши, яблоки, виноград, сливы. Не особенно изменились цены и на другие фрукты и ягоды – арбузы, дыни и апельсины", – сказала представитель IKI.

Оптовики придерживаются иного мнения и говорят, что цены – рекордные.

"Яблоки, если смотреть по позиции, самые популярные, рекордно дешевы. Но такие культуры как лук, картошка - подорожали, однако цена на картофель снижается, поскольку продают свежую литовскую картошку, и цена на нее падает. Перед этим, когда старая картошка закончилась, картофель везли из Италии. Картошка была на 40% дороже", – сказал Дидзинскас.

Однако он заметил, что эти данные статистически могут быть неправильными. В прошлом году в течение нескольких месяцев шла ценовая война, и картофель, лук, капусту торговцы продавали в минус, погашая разницу за свой счет, эта разница достигала 50%. Лук и картошку в магазинах продавали по 8–9 евроцентов за кг, хотя только привоз и подготовка стоят около 10 центов.

"Поэтому и сложилось такое интересное положение. Сейчас себестоимость свежего картофеля 30 центов и больше. Наценка торговцев может превышать 100%. Они очень гибкие и молниеносно реагируют на действия конкурентов. Если говорить о засухе, то из-за нее цены увеличились на 15–20%", – сказал Дидзинскас.

Однако засуха изменила урожай клубники. В Литве и Польше ягоды созрели одновременно, они были мелкие, и сезон быстро закончился. Сейчас компания везет голубику из Польши, ягода мелкая, такого раньше не было.

"Из-за засухи пострадали и поляки, это на руку литовцам, поляки не снижают цены. Если год хороший, поляки сразу снижают цены, наши это чувствуют", – заметил Дидзинскас.

По словам Шатейки, урожай моркови у него в этом году будет меньше, в жару морковь плохо всходила и росла. Урожай лука обещает быть неплохим.