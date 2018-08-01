Обновленное исследование возможностей строительства внешнего порта в Клайпеде показывает, что реализация этого проекта может стоить от 619 млн евро до 1,163 млн евро.
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Глава подготовившей исследование консультационной компании Smart Continent LT Андрюс Яржемскис сказал, что цена строительства порта зависит от места, которое будет избрано для него.

"Оценивая комплексно, по соотношению затрат-выгоды, альтернатива Мелнраге почти в 2 раза выгоднее и более чем на 540 млн евро дешевле. Кроме того, по причине Бутингского варианта реализовать на этом месте проект подобного масштабе было бы очень сложно. Бутинская альтернатива, при расположении всего в 550 метрах от литовско-латвийской границы попадает на территорию Бутингского геоморфологического заповедника - это значительно осложняет развитие всей этой территории", - отмечает в пресс-релизе А. Яржемскис.

Как утверждают специалисты Smart Continet LT, построить внешний порт у Мелнраге стоило бы 619 млн евро, а рядом с Бутинге – 1,163 млрд евро.

После завершения исследования Клайпедский порт намерен обратиться к правительству по вопросу признания проекта внешнего порта важным для страны экономическим проектом.

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