Глава подготовившей исследование консультационной компании Smart Continent LT Андрюс Яржемскис сказал, что цена строительства порта зависит от места, которое будет избрано для него.
"Оценивая комплексно, по соотношению затрат-выгоды, альтернатива Мелнраге почти в 2 раза выгоднее и более чем на 540 млн евро дешевле. Кроме того, по причине Бутингского варианта реализовать на этом месте проект подобного масштабе было бы очень сложно. Бутинская альтернатива, при расположении всего в 550 метрах от литовско-латвийской границы попадает на территорию Бутингского геоморфологического заповедника - это значительно осложняет развитие всей этой территории", - отмечает в пресс-релизе А. Яржемскис.
Как утверждают специалисты Smart Continet LT, построить внешний порт у Мелнраге стоило бы 619 млн евро, а рядом с Бутинге – 1,163 млрд евро.
После завершения исследования Клайпедский порт намерен обратиться к правительству по вопросу признания проекта внешнего порта важным для страны экономическим проектом.
Сколько стоит строительство внешнего Клайпедского порта? (2)
Обновленное исследование возможностей строительства...
Новый проект в центре Вильнюса принесет перемены (8)
Во время публичной дискуссии с участием экспертов,...
Литва - на третьем месте по популярности у белорусских гастарбайтеров (11)
По данным Департамента по труду и миграции МВД...
TOP новостей
Министерство предлагает изменения ПДД: ужесточат требования и к водителям, и к пешеходам (35)
Министерство транспорта и сообщения Литвы инициирует...
Депутаты литовского парламента добиваются признания Литовской компартии преступной организацией (201)
Члены парламентской фракции Союза...
Ради заработка предприниматели в Литве нарушают закон (10)
Полгода назад в Литве вступили в силу поправки к...
Радует цена на горючее? Это ненадолго (16)
С 1 января 2015 г. Литва стала 19-м членом еврозоны. С тех...
Картина у парламента удручает, но ситуация в скором времени не изменится (17)
Редакция портала DELFI получила письмо читателя: мужчина...