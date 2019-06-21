Сколько стоит ночлег в Паланге, Ниде и Швянтойи: самые дешёвые предложения и клиенты, которых никто не ждёт

Проведённое Государственным департаментом туризма в прошлом году исследование показало, что 70% местных туристов свой ежегодный отпуск проводят в Литве. При этом литовцы почти не пользуются никакой туристической информацией и почти не получают её.

Устные рекомендации и поиск в Google остаются наиболее распространёнными источниками информации. Лишь четверть литовцев за год совершают поездки более чем на 4 ночи. В Паланге и Неринге они чаще всего выбирают частный сектор: комнаты, квартиры, апартаменты. Самые популярные в Швянтойи - кемпинги, домики и палатки. Львиная доля денег достаётся Неринге.

Как утверждают специалисты по туризму, с ростом цен на жильё в этом году вырастают и цены за проживание - порядка 5-7%, но много где цены остались прежними, ибо арендаторы особенно ценят постоянных клиентов.

Для любителей романтики - ночлег на яхте в Ниде

Нерингу каждый год посещают более 400 тыс. гостей. Эдита Лубицкайте, руководитель Нидского информационного центра по культуре и туризму "Agila", говорит, что пока не замечает сильного колебания цен на проживание, если сравнивать с прошлым годом.

"В июне всегда можно найти немного более дешёвое жильё, а в июле и августе цены достигают своего пика. Например, в Ниде цена стандартного двухместного номера в гостинице на одну ночь в июне составляет от 75 до 129 евро, а в июле – августе - от 95 до 159 евро. Роскошные апартаменты "люкс" могут стоить 190 евро и более.

Аренда 2-комнатной квартиры для семьи из 4 человек - от 50 до 120 евро и больше. Комнату с общими удобствами для семьи можно снять за 30-40 евро в сутки. Ночь в ночлежном доме в общей комнате стоит около 15 евро на человека", - сказала Э.Любицкайте.

Nida © Vytautas Kandrotas

В кемпинге в Ниде можно поставить палатку или приехать с кемпером, караваном. В зависимости от сезона цены следующие: плата за палатку (1-4 места) - 4-6 евро, за большую палатку (5-10 мест) - 5-9 евро, плата за взрослого - 5,5-7,5 евро, плата за ребёнка - 2,5-5 евро в сутки. Если вы приедете на автомобиле, то за его парковку тоже надо платить: 4-6 евро за легковой автомобиль, за кемпер - 15-23 евро, за караван - 17-23 евро в сутки.

В Ниде предлагают особенное место для отдыха - на стоящей в порту яхте. Одна ночь здесь стоит от 55 до 85 евро. Там могут разместиться до 4 человек, оборудованы две каюты с кроватями, столовой, мини-кухней, туалетом, а в порту имеется душевая.

"Если сравнивать все четыре населенных пункта Неринги - Юодкранте, Пярвалку, Прейлу и Ниду - существенных различий в ценах нет. Люди, которые приезжают в наш центр, тоже интересуются поисками дешёвого отдыха, либо просто где остановиться на ночь, а также в поисках лучшего жилья - со всеми удобствами, с двориком и видом на залив. В редких случаях бывает так, что в пиковый период, где-то около 15 июля - 10 августа, а также по выходным сложно найти свободное место, но мы ищем и находим", - говорит руководитель центра Э.Любицкайте.

В Паланге сезон продлили до начала октября

В Паланге и Швянтойи есть много мест для проживания - отели, дома отдыха, домики, караваны, кемпинги, усадьбы. В Паланге имеется 33 классифицированных отеля и 6 классифицированных гостевых домов. В дополнение к ним имеется множество неклассифицированного жилья - апартаменты, дома отдыха и принимающие на ночлег заведения.

В Паланге имеется единственный классифицированный 4-звёздочный кемпинг, в котором есть и 2-звёздочный отель.

"На данный момент двухместный номер в 4-звёздочном отеле в Паланге стоит от 85 евро, в 3-звёздочном - от 65 евро. Поискав, можно найти множество различных акций и скидок.

© R. Lapės nuotr.

Швянтойи выделяется предложениями размещения в коттеджах и в частном секторе. Хотя традиционно считается, будто отдых в Швянтойи дешевле, здесь вы также можете найти предложения по размещению разного уровня - от 3-5 евро с человека за койку до достаточно роскошного, более чем за 100 евро в сутки отдыха в апартаментах или домике", - говорит менеджер по туризму Информационно-туристического центра Паланги Алма Слабошявичене.

В Швянтойи двухместный номер в 4-звёздочном отеле с завтраком стоит 77 евро. 3-звёздочный отель предлагает двухместный номер с завтраком за 65 евро.

По словам специалиста, семья из 4 человек в Паланге может в частном секторе в июне комнату или даже квартиру снять за 35-40 евро, в июле - от 45 евро, в августе - аналогично.

Пиковый период бывает обычно с 6 июля до 15 августа за ряд лет было отмечено, что сезон удлинился, и многие гости приезжают на протяжении всего сентября и в начале октября.

В пиковый период предложение жилья падает, а цены растут

Проведённое Департаментом туризма исследование показало, что подавляющее большинство приезжающих людей проживает не только в частном жилье, они ищут, где остановиться на постой также самостоятельно, по интернету: 41% ищут квартиры на Booking.com, около четверти - непосредственно на сайтах отелей, около пятой части - на сайтах групповых предложений.

Рекомендации знакомых для многих людей остаются очень актуальными - ими для поиска жилья пользуются около 36% литовских туристов.

Гедиминас из дома отдыха в Паланге, где имеется 5 отдельных апартаментов, говорит, что его клиенты в основном постоянные, и они бронируют номера задолго до начала сезона - тогда можно быть уверенным, что найдётся место для проживания, скажем, в конце июля - начале августа.

Гедиминас не ждёт "отдыхающих одного дня". Не жалует он и "отдыхающих на выходных", потому что тогда другие его клиенты не смогут нормально отдыхать, ибо на столь короткое время, по его утверждению, чаще всего приезжают шумные компании, цель которых - не отдохнуть, а развлечься.

В апартаментах, стоимость которых от 50 до 90 евро за ночь, в зависимости от количества человек и летнего месяца, отдыхающие обычно проводят неделю.

В том, что ещё полно предложений для желающих за минимум провести две ночи, можно убедиться в аналогичной Booking.com поисковой системе – из забронированных номеров в местах расселения в конце июля в Паланге, 74% составляло проживание на две ночи.

Если вы хотите прибыть на три ночи, будет больше предложений, а если вы захотите остаться на одну ночь, заполняемость составит 88%, поэтому останется только 12% предложений.

Проживание до 50 евро в сутки предлагают 25 заведений. На две ночи - 56. Если вы хотите остаться на одну ночь в выходной день, предложений окажется ещё меньше. Но в этой поисковой системе всё равно можно найти самый дешёвый двухместный номер, который стоит 23 евро, но расположен вдали от центра. Ночь в ночлежном доме стоит 13 евро на человека в общей комнате. 3-звёздочный отель предлагает ночлег на двоих от 80 евро, а 4-звёздочный - от 100 евро. Ночлег в стандартном номере в 5-звёздочном отеле - от 180 евро.

Самый дорогой в пиковый период дом отдыха в Паланге - вилла площадью 345 м², которая стоит 600 евро за сутки для пяти человек. Если вас десятеро, то вы заплатите 1000 евро за ночь. А если все 22 и больше, то такое количество разместят на вилле с 7-спальнями и бассейном, что обойдётся в 1700 евро. Правда, эта вилла не сдаётся на одну ночь, так что эту сумму следует умножить как минимум на 2.

4-хместный домик отдыха в Швянтойи стоит 150 евро за две ночи.

В то же время, в конце июля в Ниде, по данным сайта Booking.com, остаётся всего около десятка резиденций. Самый дешёвый двухместный номер - 54 евро за ночь, самое дорогое из того, что осталось - апартаменты с 3 спальнями, которые стоят 200 евро за ночь. Бронирование возможно минимум на две ночи. Для тех, кто хочет приехать с детьми, выбор ещё меньше.

Тем, кто ищет лучший вариант размещения для отдыха, помогут местные туристические и информационные центры на курортах, а также многие другие поисковые системы: www.priejuros.lt, www.poilsispajuryje.com, www.palangatic.lt; www.kambariu-nuoma.lt; www.nakvynepalangoje.lt; www.kopos.lt; www.nakvok.lt и др.