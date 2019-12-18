Как утверждает предприятие, литовские ведомства добиваются вытеснения предприятий этой группы Skinest Baltija и Vitras-S с рынка, а это нарушает фундаментальные нормы права Евросоюза (ЕС).
"Такими средствами осуществляется протекционизм в пользу национальных субъектов, поскольку в каждом случае исключение предприятий Skinest из процедур конкурсных закупок обычно выгодно национальным участникам процедур конкурсных закупок, в том числе – дочерним предприятиям Lietuvos gelezinkeliai", – сказал для пресс-релиза глава Skinest Baltija Валдас Расимас.
По его словам, применяющаяся в Литве система проверки будущих сделок стратегических предприятий еще в 2012 году привлекла внимание ЕК как вероятно нарушающая свободу движения капитала.
"Такой порядок создает иллюзию объективной оценки и цивилизованного решения проблемы, однако это смертный приговор для любого предприятия, получившего отрицательное решение правительственной комиссии", – подчеркнул В. Расимас.
Из конкурсов Lietuvos gelezinkeliai группа Skinest была фактически исключена в прошлом году, когда проверяющая сделки правительственная комиссия и правительство не позволили Lietuvos gelezinkeliai подписать договоры с предприятием.
Правительство в июне прошлого года указало, что у владельца Skinest Rail Олега Осиновского есть повышающие риск или представляющие угрозу для национальной безопасности связи с ведомствами зарубежных государств или зарубежными физическими или юридическими лицами.
Компания Skinest обжаловала это решение в литовских судах, однако они в этом году окончательно признали, что действия правительства были законными.
Skinest в августе пожаловалась в ЕК и на Литовские железные дороги, так как они объявляют конкурсы своих дочерних предприятий LG Cargo, Gelezinkeliu tiesimo centras (GTC) iи Vilniaus lokomotyvu remonto depas (VLRD) закрытым порядком, а кроме того, Skinest подозревает, что государство оказывает этим предприятиям помощь.
Skinest Grupp пожаловалась на Литву в Еврокомиссию (2)
Исключенная из конкурсов государственной литовской...
Бизнес уходит из Литвы: эксперты указали почему и что делать (32)
Литва постоянно говорит о привлечении зарубежных...
Шведскому банку SEB грозит штраф в рамках скандала об отмывании денег в странах Балтии (2)
Шведское ведомство банковского надзора сообщило о...
С Нового года в Вильнюсе изменятся зоны парковки: что должны знать водители (3)
Поскольку на большинстве столичных улиц занятость мест...
Центробанк не меняет прогнозы: в следующем году рост экономики замедлится (3)
В связи с ослаблением роста мировой экономики снизятся...
TOP новостей
Обязательное страхование авто в Литве - необходимость, а действует не во всех случаях (5)
Если автомобили-участники ДТП были приобретены в...
Предлагали работу и продвижение по карьере: студенты из Литвы рассказали, как их вербовали российские спецслужбы (250)
"Меня пытались завербовать российские спецслужбы", - об...
Побит температурный рекорд: таким теплым 18 декабря еще не был (2)
Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что...
Бюджет Литвы на 2020 год: сколько "на руки" будет получать пенсионер, учитель, президент (36)
Во вторник Сейм Литвы принял бюджет 2020 года. Команда...
Бизнес уходит из Литвы: эксперты указали почему и что делать (32)
Литва постоянно говорит о привлечении зарубежных...