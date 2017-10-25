На заседании комиссии 25 октября свои объяснения представили представители Минюста и Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС).

На заседании Матулас напомнил, что одна из задач комиссии – выявить причины, ответственные лица, бездеятельность которых создала условия для дискриминации литовских потребителей.

"Не кажется ли вам, что этот пункт легко можно подвести под ваши службы? Вам никогда не приходила в голову мысль, действительно ли в Литву поступают товары такого же качества, а может иного?", – спросил представителей ГПВС Матулас.

Представитель ГПВС Марекас Мочульскис сначала заметил, что депутат как-то "смешал все в одно", а потом пояснил, что принцип работы службы иной.

"Приоритет ГПВС в сфере безопасности, это, к примеру, игрушки. Все статьи в СМИ были инициированы нашей службой, потому что мы наказывали, особенно за игрушки, которыми дети, например, могут задушить себя, проглотить. СМИ даже не писали бы, если мы не назначили бы санкции.

Что касается цвета, ярче светят игрушки или нет – таких расследований не было, поскольку не поступали жалобы", – сказал Мочульскис.

Представитель Минюста Аурелия Гедрайтите сказала, что в группе некачественных продуктов питания есть два разных исследования.

"Одно - исследование состава, другое – нечестная коммерческая деятельность. Этим занимаются два разных ведомства: ГПВС работает с лабораторными исследованиями, другие – юридическими, проверяет, были ли признаки нечестной деятельности.

Лабораторные исследования – проблема всех стран ЕС. Сейчас уже бизнес оспаривает результаты проведенных исследований, утверждая, что они были проведены метологически неправильно", – сказала она.

Гедрайтите сказала, что Еврокомиссия попросила Единый центр исследований создать один протокол тестирования для всех стран ЕС.

"Чтобы одинаково проводили отбор и одинаково делали бы выводы. Этот протокол должен появиться в марте 2018 года", – сказала она.

Вице-министр сельского-хозяйства Саулюс Савицкас сказал депутатам, что если тот или иной товар в разных странах выглядит одинаково, таким он и должен быть. "Возьмите заведения, где продают фаст-фуд, неважно, где вы будете есть гамбургер - в Америке, в Литве или в Китае – он должен быть таким же на вкус, приготовлен по тому же рецепту, независимо от страны.

А тут есть такой случай - та же упаковка, только мелким шрифтом указано, что рыбы на 12% меньше, соли в три раза больше, такое было в случае с Австрией и Словакией. А упаковка та же, тот же бренд", – сказал Савицкас.

DELFI напоминает, что ГПВС недавно объявила, что отличается состав продуктов, которые продают в Германии и Литве. Расследование показало, что рецептура отличалась в 23 из 33 случаев. Производители утверждают, что эти претензии необоснованны, поскольку отличается вкус продукта, а не его качество.

В октябре была создана комиссия, которая выясняет, почему товары одних и тех же брендов в Литве и других странах ЕС отличаются, нет ли здесь признака нечестной деятельности.

Комиссия также должна выяснить, почему ГПВС провела исследование продуктов позже, чем соответствующие службы в других странах Центральной и Восточной Европы. Кроме того, комиссия должна выявить тех, кто отвечает за это, назвать людей, из-за бездействия которых дискриминировали литовских потребителей.

Работа комиссии должна завершиться весной 2018 года.