Ситуация в строительном секторе Литвы: нехватка материалов, беспокойство в связи с работниками

Вильнюсская и Каунасская мэрии пока не останавливают строительство и отмечают, что если компании не смогут работать из-за нехватки материалов, то никаких санкций в их отношении применять не будут.

Гедвилас сказал, что пока работы продолжаются, пока еще есть материалы, но что будет на следующей неделе - неизвестно. По его словам, уже из Италии не хватает изделий из камня, из Польши - конструкций для мостов.

"Обычно у компаний есть материалы на неделю, на этой неделе работа будет, что будет на следующей неделе, сказать пока трудно. Например, в Литве нет стали, ее везут из Польши, Украины - если поставил нет, работы останавливаются. Местные материалы есть, а вот с импортными - проблема", – сказал он.

"Уже сегодня есть проблемы с поставками электротоваров: не хватает светильников, кабелей, электроники и т.д.", – прибавил он.

По его словам, есть вызовы и с выплатой зарплат.

Гедвилас сказал, что с проблемами сталкиваются и те компании, которые работают на экспорт.

"Государства закрывают границы, а у компаний были заказы в Швеции, Норвегии. Эти рынки закрываются, у компаний сразу появляется проблема", – сказал он.

На вопрос, работают ли еще в Литве на стройках иностранцы, Гедвилас ответил, что остались те, у кого есть рабочие визы и договор.

Председатель правления компании Hanner Арвидас Авулис сказал, что компания больше всего беспокоится в связи с нехваткой рабочей силы.

"В воскресенье я переживал, что будет, сейчас на стройках работают 50-70% работников из Беларуси и Украины. Еще одна смена успела приехать, они работают посменно - по две недели. У нас на стройке все держится на украинцах и белорусах, в противном случае ситуация станет критической", – сказал он.

"Некоторые производственные предприятия уже сообщили, что лишились 60% рабочей силы, поэтому могут быть проблемы с поставками бетона. Если остановится производство, не будет материалов. А если ситуация будет как в Италии, то ждет полная стагнация", – сказал Авулис.