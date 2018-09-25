Ситуация не меняется: украинцы буквально сметают подержанные автомобили

По словам представителя портала Autoplius.lt Матаса Бузялиса, в Литве число продаж автомобилей растет уже третий год подряд.

На литовском рынке во втором квартале заключили 69 100 сделок купли-продажи автомобилей – на 1% больше, чем за тот же период 2017 года. Растет количество импортируемых авто – за год оно увеличилось на 13,7%.

"Это позволяет предположить,что литовцы все чаще покупают авто из Западной Европы. На рынке бытует мнение, что на Западе за автомобилями присматривают лучше", – сказал Бузялис.

Он прибавил, что особенно выросло число сделок купли-продажи новых авто. Во втором квартале этого года зарегистрировали 10 600 новых автомобилей – почти на треть или на 30% больше чем в апреле-июне 2017 г.

По данным специалиста, из Германии в Литву везут почти 46% всех импортируемых автомобилей.

"По нашим подсчетам, в этом году в Литву привезут около 160 000 автомобилей. Это почти на 9,3% больше, чем за весь 2017 год", – сказал Бузялис.

На вопрос, является ли активный импорт подержанных авто предвестником кризиса, он ответил отрицательно.

"Перед кризисом импорт был на другом уровне. В 2007 г. в Литву привезли 200 000 подержанных авто – почти на 1/5 больше, чем планируется в этом году. Это показывает, какой глубокий шрам в этом бизнесе оставил экономический кризис. В 2008 г. число таких сделок сократилось до 157 000, а в 2009 г. – до рекордного минимума 86 000", – сказал он.

В Литву автомобили везут из Германии, а из Литвы их вывозят в Украину и Молдавию. По словам Бузялиса, выяснить, какое количество автомобилей вывозят в Украину, сложно.

"Покупатели из Украины на самом деле вывозят некоторые дешевые автомобили. Для регистрации в Украину запрещается привозить автомобили старше стандарта EURO5, поэтому украинцы уезжают из Литвы на старых автомобилях с литовскими номерами.

о этой причине сложно сказать, какое количество автомобилей вывозят конкретно в Украину. Согласно статистике Налоговой инспекции Украины, за несколько последних лет в страну могли привезти 60 000–70 000 автомобилей с литовскими регистрационными номерами", – сказал Бузялис.

По его словам, сейчас средняя стоимость подержанного автомобиля в Литве составляет около 3600 евро. Каждый квартал эта сумма меняется в пределах 100-300 евро, на это влияет сезон и сам рынок.