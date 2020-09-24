Аустинскас сказал, что такая задержка обходится литовским перевозчикам в 280 000 евро в сутки – стоит простой и проверка грузов.

"Ситуация с Беларусью не улучшается, они заметили, что мы реагируем, предпринимаем шаги, проводим встречи с посольством, пишем письма белорусской таможне. (...) Я только что говорил с коллегами, которые за этим следят, – на внутренней таможне в Минске стоят около 200 грузовиков, проверяют их грузы", – сказал Аустинскас.

"И это только таможня в Минске, другие стоят на других таможнях", – прибавил он.

По словам Аустинскаса, из стоящих в Минске тягачей 70 зарегистрированы в Литве.

"Они как бы соблюдают порядок, каждая таможня имеет право проверять, я знаю, что они делают, посылают запросы Литовской таможне, проверяют, соответствует ли количество товара указанному в документах.

Они следуют всем формальностям, но это потерянное время, нас задерживают", – сказал президент ассоциации.

По его словам, некоторые тягачи на таможне стояли с вечера в воскресенье по четверг.