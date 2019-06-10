Ситуация на дороге под Каунасом меняется: все лето придется пользоваться только одной стороной магистрали

На интерактивной карте Литовской дирекции автомобильных дорог указано, что с 1 июня по 20 августа на участке дороги A1 Вильнюс-Каунас между мостом А.Мишкиниса (Клебонишкского) и ТЦ Megа движение будет проходить лишь по одной стороне магистрали. Проезжая часть здесь сужается, скорость ограничена до 50 км/ч.

Глава компании Fegda, которая отвечает за работы на этом участке, Жидрюс Баублис сказал Kas vyksta Kaune, что так будут обстоять дела на протяжении всего лета.

Потом транспорт направят по другой стороне магистрали, будут ремонтировать и вторую. Это будет длиться до 15 декабря.

"Сейчас на реконструируемом участке снимают старый асфальт. Оборудуют новую дождевую канализацию, а потом положат новый асфальт", – сказал Баублис.

По словам главы Fegda, работы ведутся по графику, правда, были проблемы в тот день, когда поток машин направили в соседнюю полосу. Люди работали до 3 ч. ночи, в процессе участвовала и полиция, рабочие устали, надо было поменять разметку, установить знаки.

"Сейчас есть лишь одна помеха – жара. Люди нормально могут работать при температуре не выше 27 градусов. Если она выше, мы обязаны ограничивать время работы", – сказал Баублис.

"Может, снизится температура, но в прошлом году все лето было таким", – заметил собеседник.

7 июня из-за сужения дороги на этом участке образовались большие заторы - жители спешили на взморье.

Портал Kas vyksta Kaune напоминает, что это первый этап реконструкции, на который выделили около 17,5 млн. евро.