"Уважаемый клиент, из-за технических неполадок, которые на данный момент устраняют, услуги э-банкинга временно не предоставляются. Просим вернуться на сайт позже", – сказано на сайте банка SEB.

Сбои в системе э-банкинга банка SEB наблюдались и в субботу.

"Специалисты готовы работать всю ночь, чтобы как можно скорее устранить неполадки. Это может быть сделано в любую минуту, а может занять больше времени, сложно прогнозировать. Проблемы – чисто технические", – сказала DELFI 28 октября вечером пресс-секретарь банка Йовита Базявичюте.

Она заметила, что ради удобства клиентов было принято решение временно ограничить доступ к э-банкингу. В понедельник утром подключиться могли, но не все клиенты, система работала медленно.