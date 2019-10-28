Часть клиентов банка SEB в понедельник утром сообщила, что не может подключиться к э-банкингу. Это произошло уже во второй раз за три дня. До вечера проблемы устранить не удалось, на сайте банка сказано, что услуги э-банкинга пока не предоставляются, клиентов просят проявить терпение.
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"Уважаемый клиент, из-за технических неполадок, которые на данный момент устраняют, услуги э-банкинга временно не предоставляются. Просим вернуться на сайт позже", – сказано на сайте банка SEB.

Сбои в системе э-банкинга банка SEB наблюдались и в субботу.

"Специалисты готовы работать всю ночь, чтобы как можно скорее устранить неполадки. Это может быть сделано в любую минуту, а может занять больше времени, сложно прогнозировать. Проблемы – чисто технические", – сказала DELFI 28 октября вечером пресс-секретарь банка Йовита Базявичюте.

Она заметила, что ради удобства клиентов было принято решение временно ограничить доступ к э-банкингу. В понедельник утром подключиться могли, но не все клиенты, система работала медленно.

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